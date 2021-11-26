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Почему играть в разных казино – выгодно для гэмблера?

26.11.2021, 10:05, Детали
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Достойных, проверенных временем, лицензионных онлайн-казино не так уж и много. Однако, даже если пользователю удалось найти такой игровой клуб, не стоит на нем зацикливаться. Существует ряд причин, по которым игра в нескольких казино является более выгодной для гэмблера.

Больше онлайн-казино – больше бонусов для гэмблера

В каждом достойном онлайн-казино существует своя бонусная система, а также система поощрения пользователей.

Обычно в качестве подарков для гэмблеров администрация использует следующие бонусы:

  • Бонус за регистрацию – начисляется игрокам за успешное прохождение регистрации и верификации на официальном сайте или в приложении. В качестве бонусов обычно выступают денежные средства, начисляемые на бонусный счет или бесплатные вращения в определенных игровых автоматах – фриспины. Бонусы начисляются практически во всех игровых автоматах, но требуют отыгрышей с определенным вейджером.
  • Бонус за первый депозит – начисляется игроку за первое пополнение счета. Обычно представлен в виде денежной суммы, которая начисляется на бонусный счет игрока. Так же, как и бонус за регистрацию, для осуществления вывода требует отыгрыша с определенным вейджером.
  • Фриспины – бесплатные вращения барабана, обычно начисляются за регистрацию или индивидуальные заслуги игрока. Нередко в условиях акции указан определенный автомат, в котором фриспины могут быть использованы.
  • Кешбек – возврат % проигранных денежных средств, который начисляется на бонусный счет пользователя. Обычно составляет от 5 до 15% и выплачивается один раз в неделю.
  • Индивидуальные бонусы – подарки, которыми администрация игрового клуба поощряет гэмблера за его индивидуальные достижения. Кроме того, такие бонусы могут начисляться к определенным праздникам: Дню Рождения, Новому году.

Чем в большем количестве игровых клубов зарегистрирован пользователь, тем на большее количество бонусов и подарков он может претендовать. А значит, шансы на выигрыш у такого гэмблера всегда выше нежели у того, кто играет лишь в одном игровом клубе!

Для того, чтобы быть в курсе, какие бонусы и в каком казино можно получить, необходимо следить за новостями каждого из игровых клубов. Обычно важные сообщения приходят на адрес электронной почты пользователя, который был указан при регистрации.

Больше казино – больше провайдеров и игровых автоматов

Каждый игровой клуб стремится привлечь гэмблеров не только бонусами, но и игровыми автоматами, играть в которые можно на официальном сайте или в мобильном приложении. Обычно популярные игровые онлайн-клубы сотрудничают лишь со всемирно известными и проверенными провайдерами:

  • Microgaming;
  • NetEnt;
  • Amatic;
  • Evolution;
  • Evoplay.

Однако, далеко не всегда на сайте любимого казино имеются азартные игры желаемого провайдера. В таком случае, имеет смысл перейти на сайт другого игрового клуба, в котором можно найти автоматы необходимого производителя.

Для лучшего поиска автоматов казино все игры на сайтах и в приложениях систематизированы по категориям:

  • Слоты;
  • Рулетки;
  • Карточные игры;
  • Live-казино;
  • Игры с джекпотами.

Именно поэтому игрок, желающий поиграть в автомат определенной категории, но не нашедший его на сайте своего казино, может легко перейти на веб-ресурсы других игровых клубов, чтобы отыскать его там!

Большое количество игровых клубов помогает противостоять блокировке

Нередко веб-сайты популярных онлайн-казино, как и многие другие веб-ресурсы, подвергаются блокировке. Это может происходить по нескольким причинам:

  • Проведение технических работ.
  • Хакерская атака.
  • Недоступность игрового клуба по геолокации.

Гэмблеру, который предпочитает играть в нескольких игровых клубах, блокировка портала не страшна. Ведь если сайт одного казино заблокирован, он легко может перейти на работающий ресурс, чтобы наслаждаться игрой в автоматы.

Больше шансов на выигрыш – вам обязательно повезет

Если пользователь проводит большое количество времени на веб-ресурсе казино, но удача так и не улыбается ему, стоит попробовать другой игровой клуб. Во всех онлайн-казино существует различный ассортимент игровых автоматов и слотов. Кроме того, азартные игры в разных игровых клубах имеют различный коэффициент отдачи автомата. Поэтому для пользователя, которому не удается выиграть в привычном игровом клубе, наилучшим решением будет заменить его на другой.

Нередко у того, что гэмблер длительное время не может выиграть, есть и другая причина. К сожалению, не все игровые клубы осуществляют свою деятельность честно. Часть онлайн-казино использует нелицензионные игровые автоматы, выиграть в которых просто невозможно. Поэтому, если пользователь проводит большое количество времени в онлайн-казино, а выиграть не получается, единственным верным решением будет замена онлайн-казино.

Игра в разных казино – основные преимущества

Игра на сайте различных игровых клубов действительно очень выгодна для гэмблера и имеет массу преимуществ. Она позволяет приумножить свои выигрыши, получить большее количество бонусов и противостоять блокировке.

Кроме того, на официальном сайте и приложении каждого игрового клуба, существуют свои финансовые системы пополнения счета и вывода выигрыша. В том случае, если у пользователя имеется несколько банковских карт, электронных или криптовалютных кошельков, но в выбранном им казино данные системы не работают, следует попробовать их в других игровых клубах – и проблема будет решена.

Если игрок длительное время не заходит в онлайн-казино и не играет в автоматы, администрация веб-портала, как правило, делает ему выгодное предложение, желая вернуть гэмблера в свой игровой клуб. Этот факт является еще одной причиной, по которой играть в автоматы разных онлайн-казино – выгодно.




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