 

Александра Градского госпитализировали в Москве

26.11.2021, 17:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский певец и композитор Александр Градский экстренно госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт.

«Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь», – сообщил источник, передает Пятый канал.

Бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт.

Представители 72-летнего артиста информацию пока никак не прокомментировали.

Отмечается, что 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.

Ранее сообщалось, что народного артиста РФ Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются.



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