«Я не классифицирую женщин по возрасту!»: стилист Сальво Филетти о правильной прическе для женщин за 40 лет

Стилист Сальво Филетти имеет многолетний опыт работы в индустрии моды и красоты. В совершенстве он освоил парикмахерское дело, поэтому теперь может дать ценные советы по созданию гармоничного образа представительницам прекрасного пола любых возрастов. Вот какие рекомендации стилист дает женщинам старше сорока лет.

Выбор стрижки

Сальво признается, что не привык классифицировать женщин по возрасту. Он в первую очередь обращает внимание на индивидуальность той или иной клиентки. Прическа или стрижка выбирается, исходя не из формы лица или возраста, а исходя из черт характера, из личности женщины. Кому-то к лицу длинные локоны, кому-то короткая дерзкая стрижка. Все индивидуально.

Если говорить об общих рекомендациях, то Сальво считает, что оптимальная длина волос для женщин старше сорока лет – это средняя. Приветствуются многослойные стрижки наподобие каскада или лесенки. Они освежают образ, делают его более моложавым и в то же время женственным. Плюс именно многослойные стрижки благодаря своей уникальной технике создания прекрасно моделируют овал лица, скрывают мелкие морщинки и другие признаки старения.

Уместна ли челка

Стилист не имеет ничего против челки. Тем более, что сейчас челки в тренде, и выбор их просто огромен. Каждой женщине необходимо исходить из своих предпочтений или ориентироваться на свою форму лица. Например, женщине бойкой, с активной жизненной позицией вполне подойдет и укороченная детская челка с рваными краями. В данном случае будет уместна короткая стрижка.

Если же представительнице прекрасного пола хочется сделать акцент на женственности, создать более элегантный образ, тогда можно выбрать ровную и пышную челку в сочетании с многослойной стрижкой до плеч или чуть ниже плеч.

Цвет волос

Сейчас в моде седые волосы, поэтому женщина вполне может перестать краситься и закрашивать седые волоски. Другое дело, что можно слегка затонировать локоны, придав им более привлекательный и подходящий оттенок. Здесь нужно учитывать тон кожи. Если он теплый, тогда уместен молочно-белый цвет волос, а если холодный, то «ледяной» блонд. Единственное, чего стоит точно избегать, – это желтизны. Она может испортить весь эффектный образ.

Красиво и уместно будет покрасить одну прядку в нежно-розовый цвет. Это позволит прическе выглядеть более современно и в то же время не слишком вызывающе.

Уход за волосами

Стилист отмечает, что с возрастом волосы у женщин становятся более тонкими. Чтобы решить проблему, необходимо регулярно пользоваться средствами по уходу за локонами, которые содержат керамиды. Речь идет о масках и сыворотках. Керамиды способствуют тому, чтобы волосинки стали более толстыми и покрылись как бы защитной пленкой. Благодаря этому шевелюра выглядит здоровой и шелковистой.

Сальво также дал совет молодым девушкам ухаживать за волосами с самой юности. Нужно обязательно питать кончики и массировать кожу головы.

Если наблюдается выпадение волос (как бывает после родов или во время климакса), первым делом следует начать пить травяные настои. Они помогают восстановить организм. И обязательно нужно обратиться к трихологу, чтобы он назначил терапию.