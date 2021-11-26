“Давали пять лет, а не два с половиной”. Зеленский ответил на вопрос, доволен ли он своей политикой

Речь об этом зашла после вопроса, доволен ли глава государства тем, в каком направлении он ведет политику.

“Я доволен результатами сделанными. Не все, что мы обещали, но давали на это, мне кажется, все-таки пять лет, а не два с половиной. Не все сделано. Доволен? Земельной реформой доволен, инфраструктурной реформой доволен. Очень доволен цифровизацией нашего государства – это самый главный шаг […] борьбы с коррупцией”, – сказал Зеленский.

По словам президента, реформирование судов и правоохранительной системы – “очень длительный процесс”.

“Деолигархизация. Также я считаю, что это шаг относительно уменьшения коррупции, влияния на политику, на членов правительства, в принципе на общество, […] поэтому бороться с олигархами мы обещали и мы боремся”, – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что в оборонной сфере он “многими вещами совсем недоволен”. Президент считает, что “классные” ракетная программа и программа флота “очень медленные”.

“То, что мы можем, мы делаем. Может, вы и правы – можно сделать больше. Есть ли у общества запрос на изменения? Он есть. Что касается новых лиц, в большинстве своем лица новые. Да, вы правы, есть люди со времен [беглого экс-президента Виктора] Януковича, но это же не его соратники”, – заявил президент.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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