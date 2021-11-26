Инспекторы ОАТИ выявили нарушения санитарных мер на концерте в Москве

Сотрудники ОАТИ выявили факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований во время концерта. Поплавский рассказал, что посетители грубо нарушили требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

“Организаторы мероприятия будут вызваны в инспекцию”, – заявил главный инспектор.

За нарушения организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, сумма увеличится до миллиона, отмечает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее сообщалось, что несколько кальянных в центре Москвы могут закрыть на срок до 90 суток или выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Они обслуживали посетителей после 24 часов и не соблюдали требования по использованию средств индивидуальной защиты.