Довести QR до ума

Борис Вишневский объясняет, почему законопроект о QR-кодах нуждается в доработке.

25 ноября комиссия петербургского Законодательного собрания по социальной политике и здравоохранению поддержала федеральный законопроект о QR-кодах и рекомендовала вынести его на пленарное заседание ЗАКСа — чтобы направить в Госдуму отзыв от имени нашего парламента.

Моя позиция была иной: и вакцинация нужна, и ограничения по доступу жителей в различные места допустимы и возможны, но «закон о кодах» нуждается в очень серьезной доработке, поскольку содержит множество недостатков и лакун.

И закон не может быть введен в действие без целого ряда тех мер, которые я перечислял.

Вот что я говорил на заседании комиссии.

Фото: Артем Дергунов / специально для «Новой»

Уважаемые коллеги, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на обеспечение равного доступа жителей к массовым мероприятиям и различным объектам — культуры, общепита, торговли и других. Это не так: он направлен на ограничение этого доступа, который предоставляется только тем, кто имеет куар-коды о прививке, переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от прививки. То есть содержит ограничения прав и свобод граждан.

Конституция допускает эти ограничения — ради защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Но, рассматривая закон, необходимо оценить степень соразмерности вводимых ограничений и имеющихся опасностей.

Хочу сказать, что я лично и переболел, и привился, и потерял от ковида пятерых близких друзей, и почти каждый день за последние полтора года получаю просьбы, связанные с заболевшими ковидом.

Ради борьбы с этой опасностью допустимо вводить ограничения. Сравнения этих ограничений с «фашизмом», «желтыми звездами» и «Холокостом», которые я получаю во множестве как под копирку написанных обращений, представляются опасной демагогией:

если кто-то серьезно считает, что перспективу не попасть в магазин или кафе можно сравнить с перспективой оказаться в газовой камере, с ним бессмысленно дискутировать.

«Приходя в кафе или магазин, я хочу быть уверен, что меня не заразят», — говорят многие мои друзья. И я с ними согласен.

Но возникает вопрос — и это ключевой вопрос законопроекта, — в какой степени те, кто привит или переболел, менее опасен для окружающих, чем те, кто не привит и не переболел?

Иначе говоря, насколько мы снижаем опасность распространения вируса, допуская в публичные места только привитых или переболевших?

Да, для привитых меньше вероятность заболеть (и, значит, распространять вирус). Можно спорить, во сколько раз: комитет по здравоохранению говорит, что эта вероятность ниже в десять раз, хотя есть на этот счет разные данные, в том числе зарубежные, и они показывают куда меньшую разницу, и нет данных общепринятых.

Но тем не менее опасность заболеть — и распространять вирус — существует и для привитых: есть множество таких случаев.

Опасность существует для переболевших, и тут не удалось найти никакой статистики. Хотя вероятность заболеть для них, видимо, больше: как говорят медики, у переболевших более слабый и менее устойчивый иммунитет, чем у вакцинированных.

А есть те, у кого есть медицинский отвод и которые заболевают, думаю, чаще, чем вакцинированные. Но их предлагается допускать в публичные места, хотя они могут быть опасны. С другой стороны, есть те, кто переболел, не обращаясь к врачу, и в теории должен быть менее опасен, но они не будут допущены в публичные места…

Все эти вопросы никак не затрагиваются законопроектом. Это первое.

Второе.

Закон неоправданно расширяет полномочия исполнительной власти: губернаторы могут на свое усмотрение неограниченно расширять перечень мест, куда допускаются только с QR-кодами или переболевшие.

Где роль представительных органов власти? Уверен: и ограничения, и категории, и перечни мест, посещение которых ограничено, должны устанавливаться региональными законами, а не губернаторами. И происходить это должно открыто и публично.

Третье. Недопустимо вводить только запреты и ограничения, не сопровождая это комплексом иных мер.

Закон, по сути, — неявное принуждение к вакцинации. Но где максимальное облегчение и ускорение вакцинации (в Московском районе на Бассейной улице записывают на прививку только на вторую половину декабря)? Где обеспечение бесплатных и скорых тестов не только на ПЦР (о чем сказано в законе: что результат ПЦР должен быть «в пределах рабочей смены», но неясно, как это будут выполнять, поскольку и сейчас установленный 48-часовой срок часто нарушается), но и на антитела?

Необходимо признание в РФ западных вакцин и вакцинаций. Моя знакомая — жительница России, но живет в Германии и вакцинировалась «Спутником». В Германии она считается привитой. А ее муж-немец привитым тут — не считается. Те, кто вакцинировался за границей — как российские, так и иностранные граждане, — должны иметь те же права, и это должно быть прямо указано в законе. Но вместо этого написано, что главный санврач это когда-нибудь утвердит.

Необходимо материальное стимулирование вакцинации — и не только пенсионеров (и не на 2000 рублей), потому что эти люди экономят государству будущие и серьезные расходы на их лечение.

Необходима существенная помощь и гражданам, и бизнесам, которые пострадают от введенных ограничений.

Нужны иные методы обеспечения безопасности в музеях, магазинах, кафе, других местах: установка существующих приборов, снижающих концентрацию вируса в воздухе.

Нужно ограничение потоков посетителей в крупные торговые центры.

Нужно увеличение частоты движения общественного транспорта, чтобы снизить его наполняемость.

Наконец, неизбежна коррупция: продажа кодов и утечка персональных данных граждан. Где в законе меры по ее предотвращению?

Мой вывод: закон не может быть введен в действие без тех мер, которые я перечислял, он нуждается в серьезной доработке, иначе в таком виде, как сейчас, одобрен быть не может.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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