Мнение: Климат уже не за окном

Международная онлайн-конференция "Глобальный кризис. Время правды". Пройдет 4 декабря этого года в 15:00 по Гринвичу (18:00 мск)

Синхронный перевод одновременно на 100 языков. Прошлая конференция переводилась на 72 языка.

Темы, которые поднимются на данной конференции и освещаются для всех людей на планете:

– Какова реальная климатическая ситуация на планете?

– Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ?

– Почему при наличии международных пактов и соглашений, официальная цель которых — сдержать изменение – климата, климат продолжает стремительно меняться?

– Какова настоящая причина глобального изменения климата?

– От каких рисков и глобальных угроз отвлекается внимание людей?

– К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская деятельность человека?

– Почему только в Созидательном обществе возможно стабилизировать экологическое равновесие нашей планеты?

– Почему Созидательное общество — это единственный выход перед лицом планетарных катаклизмов?

Событие имеет неимоверный размах. К подготовке подключились тысячи человек. Люди объединились и по собственной инициативе говорят о самой насущной проблеме человечества. Освещается та информация, о которой умалчивают СМИ и от которой стыдливо отворачивают глаза политики.

Каждый человек имеет право знать правду. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Объединение людей в созидательном формате спасет нашу жизнь.

Друзья, по прежнему оооочень нужны переводчики.

Переводят все по разному. Все происходит в группах, помощь людей – самая важная часть подготовки. Кто-то готовит тексты, кто-то синхронит. Достаточно знания языка на бытовом уровне. Очень важно донести эту информацию до как можно большего количества людей. Важно перевести для каждого человека на нашей планете.

Перевод на языки больших и малых народов важны и необходимы.

Эвенки, удмурты, калмыки, ингуши, пушту и многие другие. Любой человек может присоединиться и делать перевод.

Друзья, присоединяйтесь, это очень важно для каждого человека.

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