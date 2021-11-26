Мнение: Климат уже не за окном
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Международная онлайн-конференция "Глобальный кризис. Время правды". Пройдет 4 декабря этого года в 15:00 по Гринвичу (18:00 мск)
Синхронный перевод одновременно на 100 языков. Прошлая конференция переводилась на 72 языка.
Темы, которые поднимются на данной конференции и освещаются для всех людей на планете:
– Какова реальная климатическая ситуация на планете?
– Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ?
– Почему при наличии международных пактов и соглашений, официальная цель которых — сдержать изменение – климата, климат продолжает стремительно меняться?
– Какова настоящая причина глобального изменения климата?
– От каких рисков и глобальных угроз отвлекается внимание людей?
– К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская деятельность человека?
– Почему только в Созидательном обществе возможно стабилизировать экологическое равновесие нашей планеты?
– Почему Созидательное общество — это единственный выход перед лицом планетарных катаклизмов?
Событие имеет неимоверный размах. К подготовке подключились тысячи человек. Люди объединились и по собственной инициативе говорят о самой насущной проблеме человечества. Освещается та информация, о которой умалчивают СМИ и от которой стыдливо отворачивают глаза политики.
Каждый человек имеет право знать правду. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Объединение людей в созидательном формате спасет нашу жизнь.
Друзья, по прежнему оооочень нужны переводчики.
Переводят все по разному. Все происходит в группах, помощь людей – самая важная часть подготовки. Кто-то готовит тексты, кто-то синхронит. Достаточно знания языка на бытовом уровне. Очень важно донести эту информацию до как можно большего количества людей. Важно перевести для каждого человека на нашей планете.
Перевод на языки больших и малых народов важны и необходимы.
Эвенки, удмурты, калмыки, ингуши, пушту и многие другие. Любой человек может присоединиться и делать перевод.
Друзья, присоединяйтесь, это очень важно для каждого человека.
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Источник: Достало
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