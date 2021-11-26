 

Мнение: Климат уже не за окном

26.11.2021, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международная онлайн-конференция "Глобальный кризис. Время правды". Пройдет 4 декабря этого года в 15:00 по Гринвичу (18:00 мск)

Синхронный перевод одновременно на 100 языков. Прошлая конференция переводилась на 72 языка.

Темы, которые поднимются на данной конференции и освещаются для всех людей на планете:

– Какова реальная климатическая ситуация на планете?
– Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ?
– Почему при наличии международных пактов и соглашений, официальная цель которых — сдержать изменение – климата, климат продолжает стремительно меняться?
– Какова настоящая причина глобального изменения климата?
– От каких рисков и глобальных угроз отвлекается внимание людей?
– К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская деятельность человека?
– Почему только в Созидательном обществе возможно стабилизировать экологическое равновесие нашей планеты?
– Почему Созидательное общество — это единственный выход перед лицом планетарных катаклизмов?

Событие имеет неимоверный размах. К подготовке подключились тысячи человек. Люди объединились и по собственной инициативе говорят о самой насущной проблеме человечества. Освещается та информация, о которой умалчивают СМИ и от которой стыдливо отворачивают глаза политики.

Каждый человек имеет право знать правду. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Объединение людей в созидательном формате спасет нашу жизнь.

Друзья, по прежнему оооочень нужны переводчики.

Переводят все по разному. Все происходит в группах, помощь людей – самая важная часть подготовки. Кто-то готовит тексты, кто-то синхронит. Достаточно знания языка на бытовом уровне. Очень важно донести эту информацию до как можно большего количества людей. Важно перевести для каждого человека на нашей планете.

Перевод на языки больших и малых народов важны и необходимы.

Эвенки, удмурты, калмыки, ингуши, пушту и многие другие. Любой человек может присоединиться и делать перевод.

Друзья, присоединяйтесь, это очень важно для каждого человека.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Семь дней в январе

04.07 / Куда бежит по полю Любка? – Личное мнение

06.08 / Аналитик Петров: На Украине ликвидировали противника Лукашенко

29.06 / Мнение: В тени штурма Грозного

02.12 / Стало известно, кто был главным человеком в карьере Валентины Легкоступовой

19.10 / “Всегда тянуло друг к другу”: Алибасов объяснил любовь Линдеманна к русским женщинам

30.09 / В Москве грузины сожгли кафе «Карабах» у метро «Нагорная»

28.09 / Суд приговорил «Сашу Огонька» к 8,3 года колонии

17.09 / Мнение: Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию?

12.08 / Специалисты рассказали о признаках дефицита витамина D

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика