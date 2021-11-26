В Архангельской области развалился мост за 20 млн рублей

Его открыли пять месяцев назад.

Министерство транспорта Архангельской области проводит проверку после того, как в Холмогорском районе Архангельской области сломался новый понтонный мост через реку Емцу. Об этом сообщает 29.RU.

Отрезанными от большой земли оказались около 200 человек: жители деревень Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост. Мост снесло шугой — первым льдом, который образовался на реке. В результате сооружение разломилось надвое.

«Холмогорская жизнь» / «ВКонтакте»

Мост был открыт в июне, подрядчик — московское АО НПК «Химпроминжиниринг» — заявлял 50-летний срок его службы. Конструкция состояла из «полимерных сегментов на основе полиэтилена и полипропилена». При этом каждый понтон должен был выдерживать нагрузку в 120 тонн. На строительство моста выделили 20 млн рублей из областного бюджета.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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