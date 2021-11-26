 

Мнение: Мини-бунт против QR-кодов

26.11.2021, 15:30, Разное
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На стихийный митинг у казанского Кремля против коронавирусных ограничений и QR-кодов собралось порядка ста человек.

Полиция недолго наблюдала за разгулом демократии и реализацией конституционных прав.

Подогнали автозаки и около сорока человек задержали.

Удивительно, что под видеозаписью протестной акции порядка семи тысяч комментариев. Но это вряд ли что изменит. Даже если будет 7 млн. комментариев – это едва ли заставит власти отказаться от QRизации народонаселения. А вот если бы на акцию протеста в Казани вышло не 100 человек, а тысяч 10-15, тогда да, власть, думаю,  задумалась бы…. А мнением кучки протестующих, похоже,  вполне можно пренебречь….

Так и живем…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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