Мнение: Мини-бунт против QR-кодов

На стихийный митинг у казанского Кремля против коронавирусных ограничений и QR-кодов собралось порядка ста человек.

Полиция недолго наблюдала за разгулом демократии и реализацией конституционных прав.

Подогнали автозаки и около сорока человек задержали.

Удивительно, что под видеозаписью протестной акции порядка семи тысяч комментариев. Но это вряд ли что изменит. Даже если будет 7 млн. комментариев – это едва ли заставит власти отказаться от QRизации народонаселения. А вот если бы на акцию протеста в Казани вышло не 100 человек, а тысяч 10-15, тогда да, власть, думаю, задумалась бы…. А мнением кучки протестующих, похоже, вполне можно пренебречь….

Так и живем…

Фотографии отсюда

—