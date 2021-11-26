 

Песков призвал обращаться в оперштаб с вопросами о новом штамме COVID-19

26.11.2021, 15:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИнформация о новых нюансах по коронавирусу аккумулируется в правительственном штабе, также там формулируются все рекомендации и решения соответственно ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что главный орган, который аккумулирует всю информацию о новых появляющихся нюансах по коронавирусу, – это правительственный штаб, там вся информация аккумулируется и, разумеется, она в режиме реального времени докладывается президенту»,– приводит РИА «Новости» слова Пескова. Так он ответил на вопрос о том, информируют ли президента РФ о новом штамме коронавируса, и о тех решениях, которые принимают в связи с этим другие страны, советуются ли с президентом по поводу ограничения авиасообщения со странами, где этот штамм распространяется.

По его словам, рекомендации и решения соответствующие также формулируются в правительственном штабе.

Ранее сообщалось, что Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19.

Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

До этого штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.



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