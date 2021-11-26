 

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

26.11.2021, 15:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

«Я не принял это решение, это правда», – цитирует политика ТАСС.

По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

«Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой личности, моей личности народом Украины», – сказал он.

Зеленский добавил, что принимать решение будет со своей семьей, вместе со своими детьми. Главным, прежде всего, для него остается поддержка украинского общества, которое отдавало свои голоса, поэтому решение Зеленский примет позже.

Напомним, победу на президентских выборах Владимир Зеленский одержал в апреле 2019 года во втором туре. Его соперником стал действующий тогда глава страны Петр Порошенко.

Ранее Зеленский заявил, что знает о готовящемся 1 декабря госперевороте в Украине, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. В Кремле прокомментировали это сообщение, отметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».



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