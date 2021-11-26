 

Путин отметил успешное стратегическое партнерство РФ и Азербайджана

26.11.2021, 15:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что стратегическое партнерство двух государств развивается успешно, подтверждением этого может служить торговый оборот.

«На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом», – передает его слова ТАСС.

«Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году за 9 месяцев <…> объем товарооборота увеличился у нас на 11%. И это хороший показатель», – подчеркнул Путин.

В ходе переговоров в Сочи главы государств затронули вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Что касается нагорнокарабахского урегулирования <…> здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», – сказал российский президент.

«Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты [в Карабахе]. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв», – добавил Путин.

Алиев в свою очередь заявил, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не было зафиксировано серьезных инцидентов.

«В течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было. Не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий. Были спорадические инциденты, являющиеся каким-то системным кризисом. Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Но все это вынуждает нас пристально посмотреть, поговорить, в том числе в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их. Высоко ценим вашу роль, высоких представителей РФ, и, конечно же, роль российских миротворцев. Надеемся на хорошие результаты в следующем году в этой работе», – сказал президент Азербайджана.

Напомним, в пятницу Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после глава государства встретится отдельно с армянским премьером.



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