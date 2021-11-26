 

Даже в 70 можно выглядеть привлекательной: подбираем модную стрижку для женщин в возрасте

26.11.2021, 15:08, Разное
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Стрижка делает образ завершенным и акцентирует внимание на внешности. С помощью эффектно уложенных прядей можно не только выглядеть заметно моложе, но и мастерски спрятать свой возраст. Поэтому так важно правильно подобрать образ и уложить волосы.

Эффектные варианты

Укороченные пряди на затылке помогают сделать красивый объем и подчеркнуть его. Это особенно полезно тем женщинам, у которых тонкие и секущиеся волосы. С помощью короткой стрижки можно избавиться от проблемы и сделать пряди визуально толще.

Боб с длиной до подбородка подойдет тем, кто хочет визуально сузить лицо и сделать акцент на губах. За счет ровного среза создается впечатление дополнительной густоты волос, а пряди выглядят намного эффектнее. Сюда не нужно добавлять челку, достаточно ровного и плотного полотна.

А вот асимметричный боб смотрится уже необычно и подойдет творческим личностям, которым нравятся восторженные взгляды окружающих. Стрижка подойдет для густых и тонких волос, можно также попробовать такой вариант и для пористых прядей, ведь за счет среза и длины волосы будут выглядеть более здоровыми.

Для объемности обязательно нужно делать неровный срез на затылке, чтобы пряди приподнимались и создавался эффект мягкого начеса. Это очень красиво смотрится в сочетании с короткими прядями и самой стрижкой. Боб эффектно открывает лицо и делает акцент на женственной шее.

Стильный выбор

В зависимости от типа среза боб может быть разным. Это хорошо, ведь каждая женщина сможет подобрать интересный вариант для себя. Например, стилисты предлагают обратить внимание на классический боб с небольшой челкой.

Ровный прямой срез и округлая челка подойдут тем, у кого квадратный тип лица и кому необходимо смягчение образа. Это отличный выбор для возрастных красоток.

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Новый стиль

Боб с удлиненным срезом отлично подходит для широкого лица, ведь боковые пряди скрывают этот недостаток и делают акцент на внешности.

Удлиненный срез дает красивый эффект объемности, а укладывать такую стрижку намного проще и легче, в чем также заключается большой плюс. Дополнит стрижку удлиненная косая челка, которую можно по-разному укладывать.

Вариант без челки тоже смотрится весьма стильно и эффектно.

Максимально короткий боб с приподнятым верхом и открытыми висками выглядит просто потрясающе. Это выбор очень смелых и уверенных в себе женщин. Отличное сочетание вкуса и чувства своего внутреннего мира. Кстати, прическу можно подчеркнуть интересным окрашиванием и добавить ей больше яркости.



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