Модно и визуально вытянут лицо: многослойные стрижки для обладательниц округлой формы лица

От стрижки зависит весь образ и то, как окружающие увидят женщину. Очень важно правильно подобрать тип под свою форму лица, чтобы прическа в результате органично дополнила образ и подчеркнула его достоинства. С помощью подборки обладательницы круглого типа лица смогут насладиться эффектной стрижкой.

Модно и стильно

Длинные волосы могут подчеркнуть форму, но если это кудри, то однозначно обладательницам круглого лица такое подойдет. Волнистые локоны эффектно подчеркивают овал, но при этом своей формой помогают смягчить черты лица. Можно добавить челку или сделать косой пробор, это зависит от лба. В целом кудрявые волосы с прямым срезом даже на средней длине будут выглядеть красиво.

А вот неровный срез идеально подойдет обладательницам густых и плотных волос. За счет разной длины создается эффект объема по всей голове. В принципе, длинные пряди отлично подходят женщинам с круглым лицом, они смягчают черты и открывают образ с чувствительной, сексуальной стороны.

Подчеркнуть стрижку можно оригинальным мелированием или тонированием в технике балаяж. Стилисты предлагают выбирать натуральные оттенки, чтобы свой цвет волос был максимально насыщенным, но при этом не сильно контрастировал с кожей.

Важный элемент

Челка в стрижке играет огромную роль. Особенно если у женщины высокий лоб и она хочет немного сменить форму лица. Прямая длинная челка помогает сделать акцент на стрижке и подчеркнуть красивые глаза. Можно сделать челку и с удлиненными боковыми прядями, тогда получится эффект объемности по бокам.

А вот челка с пробором выглядит более легко и интересно. Она подвижная, с ее помощью можно создавать действительно разные образы в зависимости от направления и сочетания с боковыми прядями.

Стилисты советуют делать челку женщинам, которые хотят добиться объемности и пышности волос.

Даже длинная прямая челка будет выглядеть красиво на длинных волосах. Зрительно образ омолаживается, а лицо не кажется таким круглым и большим.

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Новый лук

Для круглого лица при выборе прически очень важно сохранить пропорции. Необходимо, чтобы лицо было открытым, но при этом часть волос могла свободно спадать по бокам или же превратилась в красивую челку.

Здесь важна также свобода для волос, распущенные пряди просто идеально вписываются для круглого типа лица.

Контурные прически, прически с максимально открытым лицом и короткими висками будут здесь неуместны, ведь так подчеркнется форма лица и оно станет еще круглее. Всегда при выборе стрижки нужно помнить о важности челки и боковых прядей, ведь с их помощью можно избавиться от больших щек и скрыть все мелкие недостатки.

Неровный срез также помогает сместить акцент с формы лица на форму стрижки и подчеркивает пышность и объем максимально. Если добавить сюда интересный оттенок окрашивания, то можно не только визуально уплотнить пряди и сделать волосы толще, но и получить красивый дополнительный эффект объемности.

Подобрать стрижку для круглого лица несложно, главное – найти правильные пропорции и подчеркнуть нужные зоны в образе.