“Журналист приходит без приглашения!” Журналисты, которые не попали на пресс-конференцию Зеленского, устроили акцию протеста

“Журналист приходит без приглашения! Поэтому пришли напомнить президенту Зеленскому, что существует определенная законом “Об информации” процедура аккредитации журналистов. Мы не знаем, что такое “приглашение журналистов”. И не понимаем, по какому принципу формируются “списки”. Это нонсенс! В конце концов, хотелось бы, чтобы “президент жил как учитель, а учитель жил как президент” по закону. Надеемся, что практика “списков” не повторится”, – написала Козырева.

https://www.facebook.com/tanya.kozyreva.1/posts/5289873524372803

По мнению журналистки Екатерины Сергацковой, Зеленский должен провести “настоящую пресс-конференцию”.

“У общества накопилось много вопросов к президенту, но он, кажется, не хочет или боится их услышать, иначе не знаю, как объяснить игнор независимых украинских СМИ… Это впервые, когда президент лишает журналистов возможности зарегистрироваться на пресс-конференцию и среди прочего создает конфликт внутри журналистской среды”, – отметила Сергацкова.

https://www.facebook.com/sergatskova/posts/5196268837057096

Журналистка Юлия Горичева сообщила, что протестующих на улице сотрудников СМИ угостили кофе и сэндвичами.

“Жлобство высшего разряда на пресс-конференции Владимира Зеленского. Всех, кто не попал в список 30 приглашенных СМИ, но решил выразить свой протест и прийти к месту проведения мероприятия, на улице угощают кофе и сэндвичами. Как мило”, – резюмировала Горичева.

https://www.facebook.com/yuliya.fingaret/videos/256805256509360/

Контекст:

Зеленский 26 ноября проводит пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины”, который посвящен экватору его пребывания в должности главы государства.

На пресс-марафон пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, заявляли о намерении в знак протеста прийти к месту его проведения.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие “Антонов”.

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