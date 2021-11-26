Зеленский: Если будет силовое давление, чтобы я раньше ушел с должности, я буду бороться до последнего

Мероприятие транслирует Офис президента.

“Я не планирую у себя в голове такую сложную стратегию [по изменению очередности выборов]. Я знаю об этом вопросе. Действительно, есть вопросы относительно толкования Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный Суд, если захотят. Если захотят, обратятся в Конституционный Суд и КС должен ответить”, – сказал он.

Зеленский отметил, что пока не принял решение о втором сроке и намерен советоваться в этом вопросе с детьми. По словам президента, он не думает о досрочных президентских выборах ради их проведения перед парламентскими (шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, когда задавала вопрос об этом, отметила, что проводить предвыборную кампанию после выборов Раду президенту будет сложнее, если провластная “Слуга народа” проиграет выборы).

“Я не буду бороться за власть. Я борюсь за Украину, как бы пафосно это не звучало. А в этом контексте я борюсь за какие-то важные вещи, которые могу сделать. Почему для мен важно строить дороги или закончить войну – я очень этого хочу. Диджитал направление наше крутое. Для чего мне нужна власть? Я хочу все это закончить. Вот и все. Но если мы говорим о каком-то силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, – это уже другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Если так будет, тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, тогда я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины”, – добавил он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—