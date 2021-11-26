 

В Черкасской области пограничники обнаружили у своего коллеги поддельный COVID-сертификат

26.11.2021, 15:02, Новости дня
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«Военнослужащий, находясь в командировке, с целью допуска к учебе предоставил в отдел здравоохранения учебного центра международное свидетельство о вакцинации/профилактике. Документ не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре этого года в главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подлог и использование поддельных документов).

Пограничнику грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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