 

Как без стресса выбрать подарки на Новый год

26.11.2021, 15:02, Новости дня
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В конце ноября уже можно начинать покупать подарки, тем более что многие магазины предлагают скидки по случаю “Черной пятницы” и начинают межсезонную распродажу.

Чтобы не забыть ничего купить, нужно составить список людей, которым собираетесь сделать подарки. Желательно сразу прикинуть примерную цену, которую вы готовы потратить. Можно отметить и примерные варианты подарков. Если затрудняетесь с выбором – возможно, определитесь уже в процессе шопинга. В любом случае, примерная ориентация в ценовом диапазоне сделает выбор легче.

Фото: depositphotos.com

Стоит купить небольшие сувениры на случай, если вы окажетесь в ситуации, когда внезапно захочется сделать кому-то презент или отблагодарить нежданного дарителя в ответ.

Это могут быть, к примеру, маленькие статуэтки в виде символа наступающего года, новогодние свечи, игрушки, шоколадки или чай в праздничном оформлении.

Заранее подумайте, как вы будете упаковывать подарки. Материалы для праздничного оформления стоит покупать в последнюю очередь – когда уже будете понимать, какого размера и расцветки лучше подобрать пакеты, бумагу и ленты.

Фото: depositphotos.com

Любителям оффлайн-шопинг, а не покупок в интернете стоит взять с собой сумку-шоппер. В торговых центрах предлагают пакеты, но они занимают руки, к тому же в большинстве своем не экологичны. А так вы сможете сложить покупки вместе и продолжить шопинг практически налегке.

Если за один день не удастся найти все, что хотелось бы купить, не стоит изматывать себя беготней и поездками по магазинам в разные районы города. Подходите к шопингу практично: например, если в ближайшие дни по делам будете недалеко от торгового центра, можно воспользоваться случаем и посетить несколько магазинов. Таким образом получится сэкономить время и деньги на дорогу – в магазин не нужно будет ехать специально.


Виктория ВОРОНИНА
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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