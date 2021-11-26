 

Команда Собянина выводит Москву в лидеры по качеству управления городским хозяйством

26.11.2021, 14:52, Разное
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“Злые языки говорят, что для мэрии определяющим является эффективность работы системы городского хозяйства, а не объект приложения сил, будь то пандемия, уборка снега или функционирование транспортной инфраструктуры. Зимы приходит и уходят, а москвичи в любую погоду требуют качества сервиса в своей среде обитания”, – пишет телеграм-канал “Давыдов.Индекс”.

В ситуациях, когда некоторые города ждет настоящий коллапс, Москва успешно и оперативно решает возникшие проблемы. Это касается в том числе и такой болезненной даже для многих мировых мегаполисов темы как снег. Например, самый крупный и богатый город США Нью-Йорк после обильного снегопада неминуемо встает в многокилометровые пробки, привычная жизнь нарушается, а люди вынуждены терпеть колоссальные неудобства.

В Москве подобный коллапс исключен. Благодаря эффективности городских коммунальных служб столица быстро справляется даже с самыми сильными разгулами стихии.

Только этой зимой для уборки Москвы будет задействовано около 25 тысяч единиц техники и более 30 тысяч средств малой механизации. Линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки уже готовы к зимним осадкам. Еще до похолодания на поливомоечные машины и уборочную технику установили специальное оборудование и распределили противогололедые материалы.

С обильными снегопадами городу помогут справиться 56 стационарных снегоплавильных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров в сутки.

Эффективность городской системы управления мэрия Москвы под руководством Сергея Собянина демонстрирует и в борьбе с пандемией коронавируса. Еще в конце октября в столице выявляли до восьми тысяч случаев заражения. Спустя несколько дней этот показатель снизился в несколько раз. Результат, на который у многих мировых городов уходят месяцы, в российской столице достигнут за несколько недель.

Все благодаря своевременным и продуманным мерам. Для разрыва цепочек заражений коронавирусом власти Москвы ввели на одну неделю режим нерабочих дней. Столичные компании перевели на удаленную работу 30% сотрудников, а пожилых граждан попросили соблюдать домашний режим.

Принятые властями города ограничения достаточны для борьбы с вирусом, при этом экономика города практически не страдает. В Москве продолжают работать кафе, рестораны, торговые центры, кино, концертные залы, театры и музеи – словом, идет обычная, размеренная и полноценная жизнь.

Для помощи бизнесу команда Собянина приняла ряд мер поддержки. Для малого и среднего предпринимательства доступны 17 видов субсидий и грантов для представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме того, власти столицы организовали эффективную кампанию вакцинации от коронавируса. Прививку сделали уже более пяти миллионов жителей Москвы.

Неудивительно, что российская столица стала лидером в категории “Госуправление” европейского рейтинга “Города будущего: индекс ESG-инноваций”. Рейтинг учитывает вовлеченность города в решение экологических, социальных и управленческих проблем. В общем зачете городов Москва обошла Париж, Берлин и Барселону.



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