 

Территорию бывшей промзоны “Капотня” реорганизуют по программе “Индустриальные кварталы”

26.11.2021, 14:52, Разное
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Программа “Индустриальные кварталы”, реализуемая в Москве, предполагает комплексное развитие полузаброшенных промышленных зон. В таких местах строятся социальные объекты, жилые дома, бизнес-центры, открываются новые общественные пространства, создаются рабочие места.

Так, в рамках программы реорганизуют часть бывшей промзоны “Капотня”, которая находится между улицами Верхние Поля и Чагинская. Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров.

На территории площадью 8,3 гектара появятся новые предприятия, магазины, банки, кафе. В общей сложности будет построено 136 тысяч квадратных метров недвижимости и создано более 2,5 тысячи рабочих мест.

“Современные высокотехнологичные предприятия займут половину участка — 68 тысяч квадратных метров. Согласно проекту решения здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок”, – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Инвестор планирует вложить в этот проект 30 миллиардов рублей. Предполагается, что благодаря реорганизации промзоны “Капотня” в городской бюджет каждый год будет поступать примерно четыре миллиарда рублей.

Благодаря комплексному развитию бывших промзон в Москве появится около 500 новых рабочих мест, а бюджет пополнится на три триллиона рублей. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Первый договор о комплексном развитии экс-промзон был заключен летом 2020=го. Тогда речь шла об участке “Октябрьское поле” площадью почти шесть гектаров. Инвестор вложит примерно 14 миллиардов рублей. В ноябре того же года состоялся первый в городе аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории. Тогда стало известно, что реорганизуют один из участков промзоны “Коровино”.

В июне 2021-го на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о комплексном развитии экс-промзоны “Кунцево” и второго участка “Коровино”. В начале осени столичные власти сообщили, что в будущем преобразится промзоны “Алтуфьевское шоссе”.



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