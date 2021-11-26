Путин начал переговоры с Алиевым в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в Сочи начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после глава государства встретится отдельно с армянским премьером, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершению будем ожидать встречу Путина, Алиева и Пашиняна. После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном. То есть две двусторонки у Путина и одна встреча на троих», – передает его слова ТАСС.

Политики обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.

Ранее Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном.