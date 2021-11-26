 

В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России

26.11.2021, 14:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».

«У РФ не было никаких планов принимать участие. РФ никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.

Ранее Зеленский заявил, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.



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