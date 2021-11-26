Произведена первая серия вакцины «Спутник М»

Первые серии детской вакцины против коронавируса уже произведены, сейчас они проходят контроль качества, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По детской вакцине… первые серии уже сегодня произведены, они находятся в контроле качества», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

В гражданский оборот разработку планируют ввести примерно через три недели. Сейчас идет контроль, а по его завершении вакцина поступить в медицинские учреждения страны.

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Ранее медики озвучили противопоказания к вакцинации «Спутником М». Отмечается, что побочные эффекты развиваются в первые и вторые сутки.

Противопоказаниями к вакцинации стали острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.