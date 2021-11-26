 

Произведена первая серия вакцины «Спутник М»

26.11.2021, 14:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервые серии детской вакцины против коронавируса уже произведены, сейчас они проходят контроль качества, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По детской вакцине… первые серии уже сегодня произведены, они находятся в контроле качества», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

В гражданский оборот разработку планируют ввести примерно через три недели. Сейчас идет контроль, а по его завершении вакцина поступить в медицинские учреждения страны.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Ранее медики озвучили противопоказания к вакцинации «Спутником М». Отмечается, что побочные эффекты развиваются в первые и вторые сутки.

Противопоказаниями к вакцинации стали острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. 



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