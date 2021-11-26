Произведена первая серия вакцины «Спутник М»
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Первые серии детской вакцины против коронавируса уже произведены, сейчас они проходят контроль качества, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
«По детской вакцине… первые серии уже сегодня произведены, они находятся в контроле качества», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
В гражданский оборот разработку планируют ввести примерно через три недели. Сейчас идет контроль, а по его завершении вакцина поступить в медицинские учреждения страны.
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Ранее медики озвучили противопоказания к вакцинации «Спутником М». Отмечается, что побочные эффекты развиваются в первые и вторые сутки.
Противопоказаниями к вакцинации стали острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
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