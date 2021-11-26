Владельцем крупнейших антивакцинаторских групп в России оказалось похоронное бюро

Журналистское расследование установило, что крупнейшими антивакцинаторскими группами в соцсетях владеет сетевое похоронное бюро “Харон Тур”. Как оказалось, скупку таких сообществ предприимчивые бизнесмены начали ещё в середине 2020 года.

Расследование велось в отношении 25 крупнейших антивакцинаторских и конспирологических групп в соцсети “ВКонтакте” и 20 Telegram-каналов и чатов на ту же тематику. Выяснилось, что не менее 18 и 12 из них соответственно управляются похоронными структурами бизнесмена и депутата из Мордовии Аркадия Плетенщикова, известного в определённых кругах, как Аркаша Плетень.

Журналисты установили, что предприниматель прямо или через посредников владеет целой сетью предприятий, так или иначе связанных с похоронным бизнесом. Помимо сети похоронных агентств “Харон Тур”, действующих в 34 регионах России, ему принадлежат гробовые бутики “Woody” и рыболовный магазин “Мечта” в Саранске.

Сам Плетенщиков от комментариев отказался. Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что его шеф всегда подходит к бизнесу со стратегической точки зрения и часто инвестирует в глобальные и долгосрочные проекты – так, ранее он вкладывался в сообщества отрицателей ВИЧ/СПИД и сторонников лечения водкой.

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