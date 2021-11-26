 

Поставили Украину на колени – Тимошенко заявила в полицию о преступлениях власти

26.11.2021, 14:16, Новости дня
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Юлия Тимошенко написала в Национальную полицию Украины два заявления о преступлениях украинской власти. Как пишет «НАШ», лидер партии «Батькивщина» пожаловалась на неудовлетворительную борьбу с коронавирусом. Также, по мнению Тимошенко, Украину «поставили на колени в энергетической сфере» из-за дефицита газа и угля.


Reuters

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала в Национальную полицию Украины два заявления о преступлениях власти. Как передаёт «НАШ», они касаются неудовлетворительной борьбы с COVID-19, а также дефицита в стране газа и угля.

«Первое заявление о преступлении, которое я передала министру внутренних дел, — это заявление о преступлении относительно того, чтобы нашли конкретных виновных и ответственных, что страна не обеспечена кислородом и противовирусным препаратом», — отметила Тимошенко.

Также она подала заявление относительно проблем в энергетической сфере Украины.

«Вопрос, с которым я обратилась к министру, — это второе заявление о преступлении, которое касается того, что Украину поставили на колени в энергетической сфере, и здесь есть две составляющие. Первая — это не закачали газ в газовые хранилища, нужно было закачивать минимум 25-27 миллиардов, закачали для государственных нужд, которые можно использовать, всего 10 миллиардов. Это означает, что «Нафтогаз», имевший на своем счёте в то время, когда нужно было летом закачивать газ, почти 2 миллиарда долларов и не использовал деньги для того, чтобы выполнить свой долг — закачать газ в газовые хранилища, что означает, что страна в самое холодное время по сути остаётся без необходимого количества газа, и это касается угля, нужно было заложить 2,5 миллиона тонн, а заложили только 700 тысяч тонн», — добавила политик.

 



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