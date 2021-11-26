“Краюшек ватрушки видно”, “А зачем промежность выставлять?” В сети обсуждают откровенные фото Мишиной
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Артистка отметила, что отдыхает в Турции.
На первом снимке Мишина позирует, сидя боком к объективу на краю бассейна. На втором снимке артистка изображена лежа на боку с верхнего ракурса – во время съемки Мишина раздвинула ноги.
На третьем фото знаменитость запечатлена по пояс.
“Краюшек ватрушки видно, ого-го”, – прокомментировали публикацию фолловеры.
“А зачем свою промежность выставлять?” – написали пользователи сети.
“Очень сексуально и женственно”, – оценили фото артистки поклонники.
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Контекст:
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. После проекта артистка строила отношения с победителем этого шоу, автором студии “Квартал 95” Александром Эллертом. Состоят ли они в отношениях сейчас, неизвестно – знаменитости не комментируют, но недавно Эллерт удалил из своих микроблога фото актрисы.
Мишина воспитывает сына Платона (2012).
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