“Краюшек ватрушки видно”, “А зачем промежность выставлять?” В сети обсуждают откровенные фото Мишиной

Артистка отметила, что отдыхает в Турции.

На первом снимке Мишина позирует, сидя боком к объективу на краю бассейна. На втором снимке артистка изображена лежа на боку с верхнего ракурса – во время съемки Мишина раздвинула ноги.

На третьем фото знаменитость запечатлена по пояс.

“Краюшек ватрушки видно, ого-го”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“А зачем свою промежность выставлять?” – написали пользователи сети.

“Очень сексуально и женственно”, – оценили фото артистки поклонники.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. После проекта артистка строила отношения с победителем этого шоу, автором студии “Квартал 95” Александром Эллертом. Состоят ли они в отношениях сейчас, неизвестно – знаменитости не комментируют, но недавно Эллерт удалил из своих микроблога фото актрисы.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

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