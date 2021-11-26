 

В Мексике на марше феминисток убили троих человек

26.11.2021, 14:08, Новости дня
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Согласно сообщению генеральной прокуратуры штата в Twitter, стрельба произошла возле городского муниципального дворца. Жертвами стали двое мужчин и женщина.

Район, где были убиты жертвы, был объявлен правоохранителями зоной повышенной опасности. 

Отмечается, что мужчины были охранниками мэра города Карлы Кордовы, а женщина – участницей протеста феминисток.

Из неофициальных источников изданию стало известно, что кроме убитых пострадали еще два человека – частный фотограф мэра и участвовавшая в марше женщина.

Как сообщает издание АР, в штате Сонора, где произошла стрельба, неоднократно происходили кровавые битвы между несколькими картелями, но пока не ясно, связаны ли они со стрельбой в четверг.

* Agresión armada en #PalacioMunicipal de #Guaymas. Personal de la ##FGJE #Sonora y corporaciones de los 3 órdenes de #Gobierno atienden #CódigoRojo

* Se reportan tres personas sin vida, dos masculinos y una mujer

* Se solicita evitar el acceso al primer cuadro de la ciudad pic.twitter.com/Wg0s3zM6nS

— #FGJESonora (@fgjesonora) November 26, 2021

Контекст:

Марш феминисток в Гуаймасе – один из серии митингов, проходящих в нескольких городах Мексики. Акции направлены на борьбу с насилием в отношении женщин в латиноамериканской стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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