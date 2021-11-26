Актриса студии “Квартал 95” рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
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На груди по центру актриса засветила татуировку.
В подписи на снимке Сопонару ответила на вопрос подписчиков, сколько лет она не ест мясо. “Лет 15”, – написала актриса.
Фото: irinasoponaru / Instagram
“Никак не пойму, что изображено на татуировке на груди”, – процитировала она комментарий одного из подписчиков. “Хамса”, – ответила Сапонару.
Она разместила фото в купальнике в полный рост.
Фото: irinasoponaru / Instagram
Контекст:
Хамса – это ближневосточный защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
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