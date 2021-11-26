 

Актриса студии “Квартал 95” рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото

26.11.2021, 14:08, Новости дня
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На груди по центру актриса засветила татуировку.

В подписи на снимке Сопонару ответила на вопрос подписчиков, сколько лет она не ест мясо. “Лет 15”, – написала актриса.

Фото: irinasoponaru / Instagram

“Никак не пойму, что изображено на татуировке на груди”, – процитировала она комментарий одного из подписчиков. “Хамса”, – ответила Сапонару. 

Она разместила фото в купальнике в полный рост.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Контекст:

Хамса – это ближневосточный защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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