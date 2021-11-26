Мнение: Где будет зимовать Молдавия

Где будет зимовать Молдавия

В общем, есть в Германии камрад, давно там живет, гражданство, паспорт, все дела. Работает в муниципальной службе, несколько месяцев назад его перевели на работу с беженцами. Угадайте, из какой страны массово потянулись беженцы, начиная с октября. Молдавия!

Простое население, видя спотовые цены на газ и тарифы, отчетливо понимает, что зиму в Молдавии пережить будет непросто. Они грузятся семьями в микроавтобусы и двигают в Германию. Там заявляются беженцами. И вот тут начинается самое интересное.

Службы Германии проверяют основания для признания беженцем 6-12 месяцев. Если основания не подтверждаются – билет в зубы и на Родину, с запретом на въезд. НО всё это время ты:

1. Получаешь пособие. На взрослого 400 евро, на ребенка 100 евро. В итоге молдавская семья с двумя детьми получает немыслимые у них дома 1000 евро в месяц.

2. Бесплатное социальное жилье.

3. Талоны на питание.

Это еще не все. Прожив так 5-7 месяцев, не дожидаясь окончания расследования, ты можешь признаться в том, что беженец ты липовый и … билет на Родину, НО без запрета на въезд. Деньги в Германии молдавские семьи не тратят вообще и возвращаются с накопленным домой.

В общем, теперь вы знаете, где будет зимовать вся Молдавия

https://zergulio.livejournal.com/7793611.html – цинк

Собственно, чтобы избежать терминальных сценариев, молдавский парламент вчера утвердил выделение средств "Молдавгазу" на погашение долга "Газпрому". Правительство Молдавии сегодня подмахнуло перевод средств "Молдавгазу" и до конца дня молдоване должны закрыть задолженность "Газпрому".

Проблема в том, что это временное решение проблемы. К концу декабря у "Молдавгаза" денег на счетах явно больше не станет, а значит весьма вероятно, может последовать 2-я серия сериала "Где бы взять денег на газ", с целевым выделением государственных средств на покрытие долга по "выгодному контракту". Примечательно, что никто из "европейских благодетелей" почему то не поспешил решать молдавские проблемы с газом.

Пока же Молдавия довольствуется "выгодным" контрактом с оплатой в 450 долларов за 1000 кубометров газа, Сербия вчера продлила нп 6 месяцев соглашение с "Газпромом" на поставку газа по цене 270 долларов за 1000 кубометров. Вучич вчера был довольный как слон и рассказывал, что Сербия получила невероятную цену.

Такой себе бонус за лояльность (саботаж санкционного режима, голосования в поддержку РФ в ООН и т.д. и т.п.). Впрочем, на фоне цены в 127 долларов за 1000 кубометров у Лукашенко, это еще и не самая большая скидка.

Думаю, если бы у власти в Молдавии остался бы Додон, то и Молдавия получала бы газ по 250-300 долларов за 1000 кубометров. Ну а за Санду надо платить.

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