Видео: Острый кризис в Турции

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26.11.2021, 13:39, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкономическая политика президента Турции, который подмял под себя Центробанк, привела к валютному кризису в стране. Лира поставила исторический антирекорд, люди вышли на улицу. Такое развитие событий было очевидным для экономистов, но не для Реджепа Эрдогана. Зачем он действует вопреки экономической логике? И почему эксперты говорят о риске новой войны?

Теги: 

Турция
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Тайип Эрдоган
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экономика Турции
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Дмитрий Бавырин



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