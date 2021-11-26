Видео: Острый кризис в Турции

Экономическая политика президента Турции, который подмял под себя Центробанк, привела к валютному кризису в стране. Лира поставила исторический антирекорд, люди вышли на улицу. Такое развитие событий было очевидным для экономистов, но не для Реджепа Эрдогана. Зачем он действует вопреки экономической логике? И почему эксперты говорят о риске новой войны?

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Дмитрий Бавырин