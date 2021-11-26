Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19

Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», сообщил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

«Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.

По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.

Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».

Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.

Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.