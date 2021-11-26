 

В Подмосковье известного химтрейл-споттера едва не убило заледеневшей струёй мочи с самолёта

26.11.2021, 13:31, Разное
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В Московской области чуть не погиб химтрейл-споттер Анатолий М., широко известный в кругах конспирологов. Мужчина занимался фотографированием конденсационных следов от самолётов и некоторых видов облаков.

Во время очередной съемки рядом с ним упал неизвестный объект, который при ближайшем рассмотрении оказался заледеневшей струёй мочи – иногда, но крайне редко, такие “сюрпризы” прилетают с самолётов и даже убивают людей. Один из осколков попал споттеру в голову, но важные органы не были задеты. Теперь он утверждает, что это была попытка убийства со стороны тайного мирового правительства, однако доказательства предоставить не может – по его словам, он погрузил фрагменты заледеневшей струи в свой рюкзак и повёз в Москву, но по пути они растаяли.

Судя по его страницам в соцсетях, Анатолий не просто собирает коллекцию снимков, а готовит материалы для будущего “трибунала над сионистско-фашистской мразью, устроившей геноцид населения планеты”. Он и его соратники уверены, что следы в небе в действительности являются распылёнными химическими веществами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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