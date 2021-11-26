Польские эксперты – россияне мобилизуют силы на разных «фронтах», чтобы сильнее надавить на ЕС

Пора свыкнуться с мыслью о том, что РФ и Белоруссия тесно связаны друг с другом и все решения принимает Москва, считает польский эксперт Агнешка Брыц. Её коллега Войцех Кононьчук уверен, что события на польско-белорусской границе надо рассматривать в связке с событиями на украинской границе. Он предполагает, что русские решили мобилизовать силы на разных «фронтах», пишет Polskie Radio.



Reuters

«Да, конечно, у нас есть много аргументов, которые показывают, что то, что происходит на польско-белорусской или, в более широком плане, границе ЕС и Белоруссии, непосредственно связано с тем, что происходит на границе с Украиной на российской стороне», — заявил в беседе с Polskie Radio замдиректора Центра восточных исследований Войцех Кононьчук.

«В некотором роде это выглядит так, будто русские мобилизуют силы на разных, в кавычках, фронтах», — пояснил аналитик. По его мнению, цель этого комплекса действий состоит в оказании всё большего влияния на ЕС.

В свою очередь, эксперт Агнешка Брыц констатировала в беседе с радиостанцией, что Белоруссия и на самом деле очень во многом зависит от России. «Мы вправе сказать, что это два связанных судна с главным центром фактического управления в Москве», — добавила она. Аналитик считает, что уже стоит привыкнуть рассматрвиать вместе эти два судна — российское и белорусское, — потому что там действия редко принимаются в индивидуальном порядке. «Даже когда Лукашенко действовал в одиночку, то всегда преследовал интересы Москвы», — резюмировал она.