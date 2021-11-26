Independent – британские учёные предупредили о новом опасном штамме COVID-19

В Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом коронавируса, который, как предполагается, может стать самым опасным вариантом COVID-19, передаёт The Independent. Впрочем, учёные пока призывают не беспокоиться из-за небольшого числа случаев заражения новым штаммом, но призывают следить за его распространением.



Reuters

Учёные сообщают о появлении нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19 из-за «невероятно высокого» числа мутаций, пишет The Independent.

До сих пор были выявлены десять случаев заболевания новым штаммом, которые были подтверждены геномным секвенированием. Первый случай заболевания был обнаружен 11 ноября в Ботсване, где в общей сложности им заразились три человека. После этого ещё шесть случаев обнаружили в ЮАР и один в Гонконге, у человека, вернувшегося из Южной Африки.

По данным издания, учёные опасаются, что штамм с научным названием B.1.1.529, или ботсванский вариант, может способствовать дальнейшему распространению коронавируса среди большего числа людей.

Так, в шиповидном белке нового варианта обнаружены 32 мутации. Эти мутации могут сделать штамм более трансмиссивным и облегчить его адаптацию. Кроме того, мутации в шиповидном белке также позволяют штамму легче обходить естественный и вакцинный иммунитет.

Вирусолог Имперского колледжа Лондона Том Пикок призвал пристально следить за распространением варианта, так как он может представлять «реальную опасность» и стать более заразным, чем любой другой штамм до сих пор.

«Стоит подчеркнуть, что сейчас речь идёт об очень низком количестве случаев в регионе Африки, который достаточно хорошо обследован, однако его следует отслеживать из-за ужасающей комбинации мутаций», — заявил Пикок.

По словам генетика Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше штаммов «альфа» и «дельта». По его мнению, большое число мутаций может говорить о том, что штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного ВИЧ или СПИДом. Баллу призвал внимательно следить за ним, впрочем, уточнил, что пока «нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнёт встречаться всё чаще».

Специалист Агентства по охране здоровья Великобритании Мира Чанд также призвала не беспокоиться, пишет The Independent. Чанд подчеркнула, что «вирусам свойственно часто и беспорядочно мутировать», в связи с чем время от времени возникает небольшое количество случаев, характеризующихся новым набором мутаций.