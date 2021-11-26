 

Independent – британские учёные предупредили о новом опасном штамме COVID-19

26.11.2021, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом коронавируса, который, как предполагается, может стать самым опасным вариантом COVID-19, передаёт The Independent. Впрочем, учёные пока призывают не беспокоиться из-за небольшого числа случаев заражения новым штаммом, но призывают следить за его распространением.


Reuters

Учёные сообщают о появлении нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19 из-за «невероятно высокого» числа мутаций, пишет The Independent. 

До сих пор были выявлены десять случаев заболевания новым штаммом, которые были подтверждены геномным секвенированием. Первый случай заболевания был обнаружен 11 ноября в Ботсване, где в общей сложности им заразились три человека. После этого ещё шесть случаев обнаружили в ЮАР и один в Гонконге, у человека, вернувшегося из Южной Африки.

По данным издания, учёные опасаются, что штамм с научным названием B.1.1.529, или ботсванский вариант, может способствовать дальнейшему распространению коронавируса среди большего числа людей.

Так, в шиповидном белке нового варианта обнаружены 32 мутации. Эти мутации могут сделать штамм более трансмиссивным и облегчить его адаптацию. Кроме того, мутации в шиповидном белке также позволяют штамму легче обходить естественный и вакцинный иммунитет.

Вирусолог Имперского колледжа Лондона Том Пикок призвал пристально следить за распространением варианта, так как он может представлять «реальную опасность» и стать более заразным, чем любой другой штамм до сих пор.

«Стоит подчеркнуть, что сейчас речь идёт об очень низком количестве случаев в регионе Африки, который достаточно хорошо обследован, однако его следует отслеживать из-за ужасающей комбинации мутаций», — заявил Пикок.

По словам генетика Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше штаммов «альфа» и «дельта». По его мнению, большое число мутаций может говорить о том, что штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного ВИЧ или СПИДом. Баллу призвал внимательно следить за ним, впрочем, уточнил, что пока «нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнёт встречаться всё чаще».

Специалист Агентства по охране здоровья Великобритании Мира Чанд также призвала не беспокоиться, пишет The Independent. Чанд подчеркнула, что «вирусам свойственно часто и беспорядочно мутировать», в связи с чем время от времени возникает небольшое количество случаев, характеризующихся новым набором мутаций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate

22.04 / Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране

20.08 / Навальный попал в реанимацию

13.07 / Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

23.10 / СК назвал основную версию загрязнения Авачинского залива на Камчатке

07.03 / В Киеве ночью нашли тело женщины. СМИ пишут, что при ней было полицейское удостоверение

26.01 / Зеленский призвал нардепов от “Слуги народа” поддержать назначение Витренко

12.03 / Остапчук с гирей потроллил Фреймут

31.08 / ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригороду Дамаска

21.08 / Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика