 

Зеленский: Мы в большой войне по деолигархизации. Судебную реформу лишь начали

26.11.2021, 13:18, Новости дня
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“Я считаю, что много [предвыборных обещаний], ок, можем говорить, что некоторые из них мы выполнили, некоторые еще в процессе. Я считаю, что относительно деолигархизации мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе и в большой войне по деолигархизации”, – сказал он, отвечая на вопрос о его предвыборных обещаниях. 

Зеленский отметил, что невыполненными журналист назвал обещания относительно пользования государственными резиденциями (Зеленский заявлял, что откажется от них) и рынка земли. 

“Это говорит о том, что сложные вещи, очень сложные мы выполняем, а очень простые мы выполним в ближайшее время”, – добавил президент. 

Он назвал самой успешной инфраструктурную реформу, вспомнил о запуске национальной авиакомпании. 

“Считаю, что “Укрзалізниця” стала прибыльной. Это тоже вопрос, который относится к деолигархизации. Аэропорты – Борисполь – прибыльный, “Укрзалізнця” начала приносить прибыль, порты прибыльные. Это – деолигархизация. Представители олигархов, некоторые чиновники бывшие, госслужащие бывшие были всюду, во всем, что принадлежит государству, были их щупальца, даже не руки, а щупальца”, – заявил он. 

Президент отметил, что общество “не видит побед”, а сам он принимает “100 решений” ежедневно. 

“Правильные, неправильные, иногда ошибочные, но принимаю, двигаюсь вперед”, – добавил Зеленский. 

Он отметил, что судебную реформу в Украине “только начали”, как и деолигархизацию. 

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. Сегодняшний пресс-марафон посвящен экватору его пребывания в должности. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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