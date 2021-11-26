 

“Вот это орехи”. Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног

26.11.2021, 13:18, Новости дня
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Певица объяснила, что фото были сделаны на съемках клипа на трек By Your Side.

“Это была самая сложная съемка для меня. Бальные танцы умеют максимально измотать так, что у меня болело все тело еще три дня!” – призналась она. Певица станцевала с Виталием Загоруйко.

На съемках Maruv предстала в красном облегающем комбинезоне со стрингами. В танце исполнительница засветила голые ягодицы и промежность, широко разводя ноги.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Вот это орехи”, – прокомментировал подписчик aleksey_ogilvi_.

Видео Maruv разместила 26 ноября на своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: MARUV / YouTube
Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Maruv принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1” в 2019 году. Ее партнером был Jay. Загоруйко также участвовал в этом шоу, но в 2017 году. Он танцевал с хореографом Натальей Холоденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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