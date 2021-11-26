Тральщик «Анатолий Шлемов» спустили на воду в Петербурге

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для ВМФ спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Сегодня мы спускаем на воду седьмой серийный морской тральщик проекта 12700. Корабль назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова, внёсшего огромнейший вклад в развитие военного кораблестроения Военно-морского флота… Данные корабли уникальные, доказали свою эффективность», – передает РИА «Новости» слова начальника управления кораблестроения ВМФ РФ Ильяса Шигапова.

«Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого завод ведет по заказу ВМФ проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж – 44 человека.

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Ранее Главком ВМФ РФ Адмирал Николай Евменов заявил, что «Анатолий Шлемов» войдет в состав Тихоокеанского флота РФ в 2022 году.