Прокуратура начала проверку лицея в Казани после данных об изнасиловании школьника

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26.11.2021, 13:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрокуратура начала проверку в лицее №187 Казани после опубликования в соцсетях информации об изнасиловании ребенка в школьном туалете, сообщили местные СМИ.

Ранее в социальных сетях Казани появилась о том, что в новом лицее №187 «Ритм» Советского района ученик третьего класса избил и изнасиловал другого в школьном туалете. Кроме того, по предварительным данным, ребенок ходит в школу с пневматическим пистолетом и угрожал им сверстникам.

Как информирует источник телеканала «Татарстан-24», в лицее уже работают сотрудники прокуратуры. Подробности случившегося устанавливаются.

По сообщению телеканала, администрация лицея №187 опровергла информацию об изнасиловании учеником третьего класса другого ребенка.

«Фактов наличия пневматического оружия у учащихся лицея, избиения и совершения насильственных действий по отношению к несовершеннолетним на территории лицея установлено не было», – заявили в учреждении.

Кроме того, в администрации заявили, что при необходимости уполномоченным органам будут предоставлены видеозаписи с камер, которые находятся в учреждении.

Ранее подростки изнасиловали шестиклассницу на чердаке в Петербурге.



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