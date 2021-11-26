 

Ельцин-центр пригласит на новогодние утренники европейского Санту-трансгендера

26.11.2021, 13:11, Разное
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В рамках мероприятий новогодней программы “Рождество по-европейски” Ельцин-центр проведёт серию детских утренников. Главным гостем мероприятий станет гость из Норвегии Санта-Клаус-трансгендер. 

По словам организаторов, главная задача – в доступной для них форме привить мальчикам и девочкам чувство толерантности к представителям сексуальных меньшинств.

“К сожалению, в СМИ идёт ежедневная пропаганда против ЛГБТ-ценностей. А ведь ничего плохого в них нет. Плохое – это цензура, коррупция, репрессии. А в данном случае люди просто любят друг друга. Мы в Ельцин-центре понимаем, что людей советского воспитания уже невозможно переубедить, но вот у подрастающего поколения молодых россиян, особенно жителей Урала, шанс ещё остался. Поэтому мы пригласили не простого Деда Мороза, а европейского волшебника-трансгендера. Он расскажет ребятам, что однополая любовь – это естественно, и научит их толерантности”, – рассказала о новогодних утренниках директор Ельцин-центра Дина Сорокина.

Также ребятам, победившим в новогодних конкурсах, подарят путёвки в крупнейший в Европе ЛГБТ-парк в Нидерландах. 

Мероприятие проводится на средства НКО-иноагентов. Первый утренник пройдет на католическое Рождество, 25 декабря, завершатся праздничные мероприятия 8 января. Вход бесплатный.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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