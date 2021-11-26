Мнение: Вернувшийся из небытия

Сегодня утром в Кузбассе на церемонии прощания с погибшими шахтерами и спасателями на шахте "Листвяжная" Александру Заковряшину был посмертно вручен "Ордин мужества". 51-летний спасатель вчера не вернулся из шахты, после чего было объявлено, что выживших там нет. В результате, до середины сего дня Заковряшин числился погибшим.

А сегодня выяснилось, что проведя больше суток в загазованной шахте, спасатель смог выжить и сегодня выбрался на поверхность, вернувшись фактически из небытия, когда его родным сообщили, что он погиб.

Как заявил сам Заковряшин, который находится в состоянии средней тяжести (отравление угарным газом и переохлаждение), "А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил".

Видео https://twitter.com/studio_avp/status/1464156726236700673

Врачи говорят, что жить будет. В общем, в рубашке родился.

Другим повезло не так сильно.

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