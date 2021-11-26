 

Мнение: Нужен ли государству простой народ?

26.11.2021, 12:36, Разное
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Читатель спрашивает, дошли ли мы уже до той точки, когда договариваться с гражданами государству уже не нужно — по той же причине, по которой фермеру не нужно договариваться с коровами, а молодым родителям не нужно договариваться с двухлетним ребёнком.

Согласно общепринятой теории, в начале 20-го века государства планеты начали сильно зависеть от «народных масс» — заводам понадобились рабочие руки, причём в огромных количествах, а на войне, по меткому выражению одного француза, Бог был на стороне больших батальонов. Если в средние века исход боя решали рыцари и прочие профессиональные военные, а земли обычно было меньше, чем способных её обрабатывать крестьян, то в 19-20 веке расклад сил поменялся: мнение Жака-простака стало очень важным.

В одних странах эти исторические изменения вылились в опустошительные революции, в других — в развитие демократии и в быстрое развитие систем социальной защиты населения. Простой народ воспользовался появившейся у него силой, чтобы «войти во власть».

Сейчас, в 21-м веке, многие полагают, что маятник начал уже движение в другую сторону. Ни производство, ни сельское хозяйство, ни армия больше не нуждаются в миллионных армиях взаимозаменяемых винтиков — всю основную работу делает костяк немногочисленных профессионалов, тогда как основная масса населения занята мелкой и маловажной для государства суетой. Если это суждение верно, скоро мы можем увидеть, как политическая система снова корректируется, чтобы точно отразить новый расклад сил.

Теперь, когда я пересказал все эти старые рассуждения экспертов, — не согласившись с ними, но и не возразив им, — публикую присланный мне по почте вопрос:

Нужны ли государству доверие и лояльность граждан? Сейчас такое количество средств и возможностей контроля со стороны правительства, что у слабого и глупого человека нет возможностей бороться с системой, а у сильного и умного — достаточно возможностей в систему встроиться и минимизировать свои ограничения (либо как-то компенсировать их).

Получается, что те люди, которые потенциально могли бы что-то изменить, оказываются перед выбором — потратить 100 единиц ресурсов (денег, времени, сил…) на борьбу с системой, чтобы получить допустим 20 единиц прибыли для себя и 100 для общества, с вероятностью успеха 20%, или потратить 10 единиц ресурсов, чтобы встроиться в систему и получить 40 единиц прибыли для себя и 5 для общества, с вероятностью 80%. (Цифры условные и приведены как моя оценка соотношения затрат и выгоды). Аналогия примерно такая же как с эмиграцией — потратив 10 лет жизни и много сил в чужой стране, достигнешь того же, что и за 3 года дома, если так же активно работать.

Получается что если тенденция дальше будет только в сторону ограничения свобод граждан — нельзя будет практически ничего, кроме того, что разрешено официально или символически оставлено для выпуска пара, вроде как специальные комнаты с кувалдой и старыми мониторами чтобы их разбивать со злости.

И если ответ на первой вопрос окажется положительным, если скорее всего контроль будет только сильнее, то возникает второй вопрос — где найти психотерапевта, который бы научил с этим мириться?

Источник: Место для дискуссий



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