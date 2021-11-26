Nissan X-Trail возглавил ТОП ненадежных автомобилей с пробегом

ТОП самых ненадежных автомобилей с пробегом занял кроссовер Nissan X-Trail. Рейтинг составили британские журналисты после проведения опроса среди владельцев транспортных средств. Места в ТОПе отражают степень проблем, имеющихся у конкретной модели.

На первом месте находится Nissan X-Trail. Показатель надежности данного автомобиля составил 56,7%. Почти 50% владельцев данного транспортного средства сталкивались с проблемами, затрагивающими практически все узлы и «зоны», исключение составила только мультимедийная система.

На второй позиции находится седан Audi A6 минувшего поколения. Индекс надежности данной иномарки составил 82,1%. Тройку антилидеров замкнул Land Rover Discovery Sport. За проблемы практически во всех сегментах, кроме рулевого управления, он получил аналогичную оценку.

На четвертом месте с индексом надежности 82,6% разместился Range Rover Evoque Автомобилисты жаловались на проблемы с электрикой, также кузов быстро подвергался коррозии. Пятую позицию заняла машина Audi A6 (85,3%). Владельцы этого транспортного средства жаловались на плохо работающую навигацию и некачественный кузов, пишет портал Newinform.