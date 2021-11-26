Прием аспирина увеличивает риск сердечной недостаточности на 26%

Прием аспирина на 26% увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Неприятные последствия для здоровья могут наступить у курильщиков, людей с ожирением и гипертонией. Такое заявление сделали немецкие ученые.

В ходе проведения исследования велось наблюдение за здоровьем 31 тысячи человек, которые проживали в Западной Европе и США. Они имели хотя бы один фактор риска развития сердечной недостаточности. Речь идет о лишнем весе, сахарном диабете, повышенном уровне холестерина. Возраст испытуемых составлял более 40 лет. В начале научной работы у них не было проблем с сердцем.

Наблюдения велись 5,3 года. За это время сердечная недостаточность развилась у 1330 участников. Когда исследователи произвели корректировку показателей с учетом факторов риска, то оказалось, что на 26% риск появления проблем увеличивает прием аспирина.

Авторы исследования заявили, что нужно провести более крупные научные работы, чтобы уточнить данные результаты. При этом они заявили, что препарат можно принимать только после консультации с врачом в дозировке, которая будет назначена специалистом, пишет портал iReactor.