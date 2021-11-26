Врач Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву

Врач Михаил Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву. Этот продукт является главным осенним овощем. Его можно приготовить разными способами, но употреблять разрешено не всем.

Тыква в целом является очень полезным продуктом, но в определенных случаях он нарушает работу ЖКТ. Например, в сыром виде овощ нельзя употреблять людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника.

К тыкве необходимо относиться с большой осторожностью тем, кто имеет камни в почках или же желчном пузыре. Употребление продукта в сыром виде может привести к обострению состояния. В ряде случаев камни начинают двигаться, а это очень опасно для здоровья.

Тыква обладает сладковатой мякотью, но, если ее много съесть, уровень глюкозы в крови может снизиться до опасных показателей. В результате наступит гипогликемия. Овощ также нельзя есть беременным женщинам и при пониженном артериальном давлении.

В целом продукт имеет достаточно низкую калорийность. Он подходит тем, кто желает сбросить лишние килограммы. В тыкве содержатся органические кислоты, пектин, пищевые волокна, витамины А, С, К, натрий, фосфор, кальций, фтор, калий, магний, железо, йод.

Источник: aif.ru