 

Врач Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву

26.11.2021, 12:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Михаил Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву. Этот продукт является главным осенним овощем. Его можно приготовить разными способами, но употреблять разрешено не всем.
Тыква в целом является очень полезным продуктом, но в определенных случаях он нарушает работу ЖКТ. Например, в сыром виде овощ нельзя употреблять людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника.

К тыкве необходимо относиться с большой осторожностью тем, кто имеет камни в почках или же желчном пузыре. Употребление продукта в сыром виде может привести к обострению состояния. В ряде случаев камни начинают двигаться, а это очень опасно для здоровья.

Тыква обладает сладковатой мякотью, но, если ее много съесть, уровень глюкозы в крови может снизиться до опасных показателей. В результате наступит гипогликемия. Овощ также нельзя есть беременным женщинам и при пониженном артериальном давлении.

В целом продукт имеет достаточно низкую калорийность. Он подходит тем, кто желает сбросить лишние килограммы. В тыкве содержатся органические кислоты, пектин, пищевые волокна, витамины А, С, К, натрий, фосфор, кальций, фтор, калий, магний, железо, йод.

Источник: aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Как аккуратно очистить замшевую обувь домашними средствами. Удаляем потертости, пятна грязи, соли или масла

03.12 / Эксперты объяснили необходимость принятия закона о физлицах-иноагентах

26.01 / Рогозин: Россия создаст свою окололунную станцию с посольством и храмом

30.08 / Экономисты пророчат России сбалансированный бюджет: Низкий уровень рубля выгоден

09.09 / День отца – Личное мнение

04.09 / Ученые нашли новый способ поиска трупов в лесах

28.01 / Ученые узнали, через какое время после смерти человек действительно мертв

07.08 / Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах

11.09 / Настя Решетова объявила о расставании с Тимати

10.07 / Восьмилетняя москвичка, успешно сдавшая ЕГЭ, трудоустроилась в “Пятёрочку”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика