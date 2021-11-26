Врач Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву
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Врач Михаил Кутушов рассказал, кому нельзя есть тыкву. Этот продукт является главным осенним овощем. Его можно приготовить разными способами, но употреблять разрешено не всем.
Тыква в целом является очень полезным продуктом, но в определенных случаях он нарушает работу ЖКТ. Например, в сыром виде овощ нельзя употреблять людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника.
К тыкве необходимо относиться с большой осторожностью тем, кто имеет камни в почках или же желчном пузыре. Употребление продукта в сыром виде может привести к обострению состояния. В ряде случаев камни начинают двигаться, а это очень опасно для здоровья.
Тыква обладает сладковатой мякотью, но, если ее много съесть, уровень глюкозы в крови может снизиться до опасных показателей. В результате наступит гипогликемия. Овощ также нельзя есть беременным женщинам и при пониженном артериальном давлении.
В целом продукт имеет достаточно низкую калорийность. Он подходит тем, кто желает сбросить лишние килограммы. В тыкве содержатся органические кислоты, пектин, пищевые волокна, витамины А, С, К, натрий, фосфор, кальций, фтор, калий, магний, железо, йод.
Источник: aif.ru
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