Разноцветный френч – хитовый нейл-арт зимы 2022: какой маникюр будет в тренде и как его сделать самостоятельно

Модный маникюр этого сезона отличается яркостью и возможностью использовать контрастные оттенки для интересного результата. Нейл-мастера акцентируют внимание на разных типах френча, с помощью которого точно получится выделиться из толпы.

Необычное сочетание

На смену классического белого пришел черный френч. Это выглядит довольно интересно на квадратных средней длины ногтях. Такое сочетание оттенков будоражит и однозначно привлекает внимание. В этом сезоне популярна тенденция подбора маникюра под макияж.

Ногти в таком оформлении выглядят аккуратно и даже строго, поэтому вариант идеален для повседневного стиля. Углубить смелый акцент можно с помощью матового покрытия, которое также делает ногти бархатными.

Красный френч тоже будет в топе. Это более праздничный и предновогодний вариант, помогающий создать хорошее настроение.

Обязательно нужно обратить внимание на выбранную форму, это всегда классический квадрат. А вот золотистый френч смотрится более нежно и притягательно именно в оформлении на бежевую основу. Что касается формы, то это приятные миндалевидные ноготки.

Чтобы золотистый рисунок был еще заметнее, можно делать его на белой или красной основе. Это добавит ногтям яркости.

Стильный дизайн

Серебристый френч выглядит очень интересно. Даже в сочетании с матовым и глянцевым серебром это не будет скучно, ведь ноготки в буквальном смысле переливаются, создается красивый эффект подсвечивания.

На коротких квадратах такой маникюр будет выглядеть сдержанно и даже немного холодно, но вот на миндалевидной форме это выглядит максимально женственно и естественно.

Настоящей находкой для праздников будет неоновый френч, который не только эффектно переливается, но и создает ощущение праздника и ожидания чуда. Он отлично выглядит с бежевой или белой основой, а оттенки неонов можно подбирать в зависимости от настроения и сочетания с гардеробом. Но вариантов здесь также достаточно много.

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Если нужно создать легкий маникюр, то сочетание бежа с голубым будет кстати. Нежно, женственно и минималистично будут выглядеть ноготки с таким необычным и ярким френчем.

Белая классика также смотрится красиво. Можно добавить больше золота и блеска, чтобы подчеркнуть праздничное настроение и насладиться красивой формой.

Стиль лакшери

Сочетание черного и красного в маникюре – тема, которая всегда будет выглядеть эффектно и дорого. Не нужно ничего придумывать, ведь и так оттенки довольно популярные, и даже в простых полосках такой тандем будет очень эффектным и современным. Хотя маникюр довольно выразительный, он отлично впишется в любой стиль. И это действительно хорошо.

Черный френч с дополнительной полоской помогает подчеркнуть форму и сделать акцент на ее женственности и нежности. Это хороший вариант для тех, кому нравятся эксперименты и новинки, кто не боится чего-то необычного на ногтях. С глянцевым финишем такой маникюр смотрится очень привлекательно и оригинально, это хороший выбор для разных форм ногтей, чтобы визуально сделать пластины шире.