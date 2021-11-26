Пресс-конференция Зеленского, день рождения Ермака и продолжение “вагнергейта”. 26 ноября в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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В студии обсудят пресс-конференцию президента Владимира Зеленского; последствия “вагнергейта” – протесты под Офисом президента, бойкот украинским медиа; расследование о Дне рождения главы ОП Андрея Ермака, и ситуацию на границах с Россией.
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады Украины (2019 – октябрь 2021);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003 – 2005), глава партии “Сила и Честь”;
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;
Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США), советник президента России по экономике (2000 – 2005);
Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002 – 2003; 2004 – 2005; 2007);
Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019), генерал Вооруженных Сил Украины.
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Контекст:
Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.
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