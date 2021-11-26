 

Китай сделал США серьезное представление за визит конгрессменов на Тайвань

26.11.2021, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКитайские власти крайне недовольны вторым за месяц визитом делегации конгрессменов США на Тайвань и уже сделали по данному поводу серьезное представление американскому правительству, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Визит американских официальных лиц на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая». Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьезное представление по данному поводу», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика РФ всегда отталкивалась от этого принципа.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Газпром сообщил о намерении продолжить инвестиции в «Северный поток – 2»

29.08 / В Офисе президента Украины назвали причину переноса встречи Байдена и Зеленского

03.09 / В Украине около 170 аварийных мостов – “Укравтодор”

16.07 / Украина ужесточила требования для въезда из РФ и Белоруссии

14.05 / Insider – пандемия стимулирует аренду кур в качестве домашних питомцев

02.11 / Министр экономики Украины Любченко подал в отставку

29.12 / Ученые рассказали, от чего зависит здоровый сон

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

21.08 / Ученые из Уфы нашли способ ускорить Интернет

21.08 / В ЦИК Украины заявили, что пока невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика