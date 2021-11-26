Китай сделал США серьезное представление за визит конгрессменов на Тайвань

Китайские власти крайне недовольны вторым за месяц визитом делегации конгрессменов США на Тайвань и уже сделали по данному поводу серьезное представление американскому правительству, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Визит американских официальных лиц на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая». Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьезное представление по данному поводу», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика РФ всегда отталкивалась от этого принципа.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.