 

Находящаяся в больнице Ольга Бузова пожаловалась на неутешительные прогнозы врачей

26.11.2021, 11:40, Разное
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Ведущая и певица Ольга Бузова, которая продолжает находиться в больнице с травмой руки, пожаловалась на неутешительные прогнозы врачей. Она редко выходит на связь с фолловерами, поскольку погружена в процесс лечения.
Ольга Бузова восстанавливает руку в одной из столичных больниц. Врачи пока дают не очень хорошие прогнозы относительно состояния здоровья. В больнице теледива практически сходит с ума. С утра до вечера она проходит процедуры на руку, ей ставят различные капельницы. Процесс восстановления будет длительным. Однако главным является начала комплексного лечения.

Ольга Бузова получила травму в рамках участия в шоу «Ледниковый период». Когда она повредила ребро, атрофировалась рука. Известная телеведущая вынуждена была надеть тейп, но это не помогло. Врачи настояли, чтобы знаменитость легла в больницу и прошла комплексное лечение, пишет портал iReactor.



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