 

Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за требования надеть маску

26.11.2021, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева устроила скандал на одном из почтовых отделений. Ей не понравилось, что сотрудники попросили ее надеть защитную маску.
Бурю эмоций у Леры Кудрявцевой вызывал отказ в обслуживании. Сотрудники почты обусловили его эпидемиологическими требованиями. Сама же знаменитость считает, что просьба надеть маску нарушает законодательство России.

Кудрявцева не получила посылку и письмо. Она утверждает, что ее отправили хайпиться на телевидении. Работники отделения Почты РФ заявили, что существует распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Оно гласит, что клиента, который вошел в отделение без защитной маски, обслуживать нельзя. Если бы посылка была выдана, то сотрудники могли бы быть оштрафованы.

В то же время Кудрявцева с пониманием относится к сотрудникам почты, поскольку не они устанавливают данные правила. В то же время ведущая считает, что сама имеет право решать, в каких случаях ей необходимо надевать маску, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Оставьте в покое ребёнка! – Личное мнение

03.10 / Загадки острова Тенерифе

29.06 / Из-за плохого здоровья вдова Алексея Булдакова перестала посещать его могилу

16.11 / Скандалы: Генерал отчитался за «мертвых душ»

25.01 / Цискаридзе рассказал о дальнем родстве с Манукяном

08.12 / Китай разорвал побратимские связи с Владивостоком из-за памятника Солженицыну

05.06 / Мнение: Как объехать весь мир за 1 доллар в день, правила для самокатчиков и тяжёлая жизнь тревел-блогеров

28.09 / “Коронавирус с нами надолго”: ждать ли в Москве новый карантин

01.11 / Участницы образовательной программы “Женщина-лидер” презентовали проекты в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму

30.09 / За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика