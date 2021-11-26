Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за требования надеть маску

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева устроила скандал на одном из почтовых отделений. Ей не понравилось, что сотрудники попросили ее надеть защитную маску.

Бурю эмоций у Леры Кудрявцевой вызывал отказ в обслуживании. Сотрудники почты обусловили его эпидемиологическими требованиями. Сама же знаменитость считает, что просьба надеть маску нарушает законодательство России.

Кудрявцева не получила посылку и письмо. Она утверждает, что ее отправили хайпиться на телевидении. Работники отделения Почты РФ заявили, что существует распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Оно гласит, что клиента, который вошел в отделение без защитной маски, обслуживать нельзя. Если бы посылка была выдана, то сотрудники могли бы быть оштрафованы.

В то же время Кудрявцева с пониманием относится к сотрудникам почты, поскольку не они устанавливают данные правила. В то же время ведущая считает, что сама имеет право решать, в каких случаях ей необходимо надевать маску, пишет портал «Слово и дело».