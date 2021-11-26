 

В США резко выросло число случаев COVID-19 среди детей

26.11.2021, 11:38, Новости дня
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В США на фоне очередной волны пандемии перед Днём благодарения появляются новые поводы для тревоги: сообщается, что число заражённых особенно быстро растёт среди несовершеннолетних, передаёт ABC News. По информации канала, только на прошлой неделе в стране было выявлено почти 142 тысячи новых случаев заражения в возрастной группе до 18 лет. Между тем, по информации ABC, компания Pfizer уже сообщила, что её вакцина полностью безопасна для детей в возрасте от 12 до 15 лет, обладая при этом стопроцентной эффективностью.

Перед Днём благодарения в этом году звучат опасения по поводу коронавирусной статистики — праздник всё ближе, а число новых случаев COVID-19 в целом по стране выросло на 40 процентов. А число случаев заражения среди детей только за минувшую неделю достигло почти 142 тысяч. Репортаж корреспондента ABC Эриэль Решеф. 

Педиатры предупреждают: число случаев COVID-19 среди детей вновь стало расти — с конца октября оно увеличилось на 40 процентов, а только на прошлой неделе было выявлено почти 142 тысячи новых случаев заболевания. 

БОББИ БЭГЛИ, глава департамента общественного здравоохранения города Нашуа: Последние две-три недели мы наблюдаем очень серьёзный рост. 

МЕДСЕСТРА: Совсем небольшой укольчик — и всё, ладно? 

Поскольку на детей приходится почти четверть всех новых случаев заражения, власти стремятся сделать так, чтобы до рук добиралось как можно больше уколов. 
 
ШОН О’ЛИРИ, врач детской больницы, штат Колорадо: Как бы нам всем ни хотелось оставить эту пандемию позади, пока она не закончилась, а рост случаев — это всегда серьёзная проблема. Дети болеют не так тяжело, как взрослые, но они всё равно могут попасть в больницу, и порой туда попадают. 
 
В Вирджинии госпитализировали 8-летнюю Эшлин Саут через несколько недель после того, как родители девочки перенесли коронавирусную инфекцию, госпитализировали с редким осложнением под названием «Детский мультисистемный воспалительный синдром». 

МАТЬ ЭШЛИ: Она у нас всегда здоровенькая была. Я просто не думала, что с нами такое может случиться — но случилось. 
 
Из детей, которые уже могут вакцинироваться от коронавируса, 35 миллионов ещё не привиты. Между тем сегодня появились дополнительные многообещающие данные о действии вакцин на подростков: компания Pfizer сообщила, что её вакцина безопасна для детей в возрасте от 12 до 15 лет и обеспечивает им стопроцентную защиту от заражения коронавирусной инфекцией на протяжении как минимум четырёх месяцев после введения. 

Количество новых случаев заражения COVID-19 в настоящий момент растёт в 32 штатах США, а в целом по стране за последние четыре недели увеличилось на 42 процента. 

ДЖАСТИН СКШИНСКИ, врач больницы Бомон: Мы сейчас имеем дело с гораздо более заразным штаммом, чем раньше. 
 
По данным прессы, в Мичигане переполненные больницы обратились за помощью в Пентагон, попросив обеспечить им кадры. А в штате Миннесота в Национальной гвардии в рамках борьбы с нехваткой вспомогательного медицинского персонала уже начали готовить специальные команды. 

ЭРИЕЛЬ РЕШЕФ, корреспондент ABC в Нью-Йорке: А кроме того, в мичиганских больницах говорят, что пациентов в реанимационных отделениях уже стало больше, чем имеется помещений: приходится размещать людей в коридорах, конференц-залах, а порой и отправлять поступающих пациентов в другие учреждения. Врачи не исключают, что прежде чем ситуация начнёт налаживаться, придётся сначала пережить ухудшение, и призывают граждан вакцинироваться.  
 
С нами была Эриэль Решеф. Спасибо вам! 

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.



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